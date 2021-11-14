В Кыргызстане за сутки зафиксировано 74 новых случая заражения COVID
На 14 ноября 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 74 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщают в Республиканском штабе.
Всего за весь период зарегистрировано 182 тыс. 341 случай, выздоровело 176 тыс. 824 пациента. За сутки от коронавируса выздоровели 103 пациента, от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода среди невакцинированных граждан.
Всего за весь период умерли 2 тыс. 704 человека.
На стационарном лечении находятся 564 пациента, на амбулаторном - 721.
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