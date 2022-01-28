Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все подразделения воинских формирований от линии границы

Сегодня на линии границы Кыргызстана и Таджикистана состоялась рабочая встреча делегаций сторон. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР

Делегацию Кыргызстана возглавляет заместитель председателя кабинета министров КР – председатель ГКНБ генерал-лейтенант К.К.Ташиев. В состав делегации вошли полномочный представитель президента в Баткенской области А. Алимбаев, директор ПС ГКНБ и руководители других государственных структур. Таджикскую сторону представляли первый заместитель председателя ГКНБ РТ, председатель Согдийской области, командующий ПВ и заместитель председателя ГКНБ, а также другие официальные лица. В составе делегации сторон также принимали участие руководители соответствующих областных структур Баткенской области КР и Согдийской области РТ.

В результате встречи и переговоров стороны решили:

1. Поручить совместной комиссии организовать тщательное расследование причин конфликта, с участием соответствующих силовых структур и органов прокуратуры;

2. Обеспечить возвращение всех местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта;

3. Произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований;

4. Обеспечить разблокирование всех дорог, восстановление разрушенной инфраструктуры и линии электропередач (ЛЭП);

5. Властям сторон обеспечить надлежащий контроль на приграничной территории в целях профилактики и недопущения впредь приграничных, водоземельных и иных конфликтов.