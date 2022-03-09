В Кыргызстане планируют повысить размер пенсии до 50%
В Кыргызстане к 1 октября 2022 года планируется повысить базовую часть пенсии до 50%. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Соцфонда Бактияр Алиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, базовая часть пенсии составит 4 тыс. 300 сомов.
Он отметил, что это будет касаться всех категорий пенсионеров.
В настоящее время в республике 713 тыс. пенсионеров.
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