В Кыргызстане планируют повысить размер пенсии до 50%

В Кыргызстане к 1 октября 2022 года планируется повысить базовую часть пенсии до 50%. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Соцфонда Бактияр Алиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, базовая часть пенсии составит 4 тыс. 300 сомов.

Он отметил, что это будет касаться всех категорий пенсионеров.

В настоящее время в республике 713 тыс. пенсионеров.