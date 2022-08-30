Назван объем поставок электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года объем поставок электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан составил 1,7 миллиарда кВт-ч на сумму 45,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, в указанный период Кыргызстан также импортировал электроэнергию из Казахстана на сумму 7,3 миллиона долларов.

В целом экспорт товаров из Туркменистана в Кыргызстан в январе - июне 2022 года составил 57,3 миллиона долларов, что в 4,3 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (13,3 миллиона долларов).

Как сообщается, Кыргызстан в отчетном периоде в основном импортировал из Туркменистана томаты на сумму 7,4 миллиона долларов и бензин - на 1,6 миллиона долларов.

Отметим, что товарооборот между Кыргызстаном и Туркменистаном в январе - июне 2022 года составил 59,8 миллиона долларов, что в 3,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (15,2 миллиона долларов).