ЕАБР рассчитывает на реализацию крупных проектов в Кыргызстане в 2023 г.

БАКУ /Trend/ - В разработке Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2023 год в Кыргызстане находятся проекты на 93 миллиона долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Руслан Даленов в рамках пресс-конференции банка, передает Trend.

Даленов добавил, что объем инвестиций ЕАБР в Кыргызстане за 2022 год составил 16 миллионов долларов. Были подписаны договора на общую стоимость в 8 миллионов долларов и до конца года ожидается подписание договоров на аналогичную сумму.

В течение ближайших 5 лет финансовый институт планирует выделить 161 миллион долларов на различные проекты в стране, сказал он.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что инвестиционный пул банковских проектов в Кыргызстане составляет 500 миллионов долларов.

По его словам, приоритетными проектами являются инвестиции в Куланакскую ГЭС и актуализация проекта Камбаратинской ГЭС-1.