ВБ рассмотрит возможность обмена внешнего долга Кыргызстана на зеленые и климатические проекты

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров на полях весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда (Вашингтон, Соединённые Штаты Америки) провел встречу с новым президентом Группы Всемирного банка Аджаем Банга, который вступает в должность с 1 июля текущего года, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Обсуждения были сосредоточены на текущих и планируемых проектах Всемирного банка в Кыргызской Республике, а также на том, кaк наилучшим образом достичь основных целей в области изменения климата в условиях мировой нестабильности и турбулентности.

Акылбек Жапаров назвал приоритетным направлением деятельности кабмина энергетический потенциал страны. В частности, он остановился на реализации масштабного строительства «Камбар-Атинской ГЭС-1».

«Проект имеет региональное значение: как генератор энергии, как хранилище и как источник воды для стран центрально-азиатского региона. Это, прежде всего, «зеленый» проект», - подчеркнул Акылбек Жапаров и пригласил Аджая Банга посетить Кыргызскую Республику, чтобы лично ознакомиться с действующими и планируемыми проектами.

Председатель кабмина предложил руководству Всемирного Банка выступить локомотивом и лидером инициативы по обмену внешнего долга на зеленые и климатические проекты, с рабочим названием «Климатически-уязвимые развивающиеся страны-должники».

«Подобный механизм позволил бы развивающимся странам с одной стороны – профинансировать проекты по зеленой и климатической устойчивости, а с другой стороны – обеспечить стабильную долговую ситуацию. У Банка и Международного валютного фонда уже имеется схожий опыт в этом вопросе. Механизм «зеленого» или «климатического» высвобождения долга стал бы серьезным подспорьем к уже выделяющимся внешним ресурсам», - сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь Аджай Банга поделился своими планами и соображениями по поводу стратегических планов и приоритетов реформирования Группы Всемирного банка, в том числе по борьбе с изменением климата и отметил, что Банк «постоянно будет сохранять в своем фокусе разноплановость этой важной проблематики».

Аджай Банга также подчеркнул важность предложенной главой кабмина инициативы по обмену внешнего долга на зеленые и климатические проекты и отметил, что Всемирный Банк тщательно ее рассмотрит.