Словенские компании обладают потенциалом для участия в гидропроектах в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Компании Словении располагают значительными возможностями для участия в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане.

Об этом сообщили Trend в министерстве экономики, туризма и спорта Словении.

Министерство отметило, что Кыргызстан уделяет большое внимание "зеленому" переходу, улучшению цифровой связи и развитию гидроэнергетического потенциала.

Сообщается, что дальнейшие возможности для расширения сотрудничества с Кыргызстаном открываются в области строительства и модернизации сетей связи и интернета, проектов железнодорожной инфраструктуры, автомобильной и тракторной промышленности, управления водными ресурсами, обращения с отходами и в области промышленной безопасности, включая газовую промышленность.

В министерстве добавили, что словенские компании также могут поделиться своим опытом в строительстве и развитии горнолыжных центров в Кыргызстане, который они накопили при строительстве горнолыжных курортов Крвавец и Краньска Гора, а также внести свой вклад в развитие агротуризма в стране.

Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Словенией, в министерстве заявили, что видят много возможностей в развитии сотрудничества в области фармацевтической и химической промышленности, гидроэнергетике, управлении водными ресурсами, информационных и телекоммуникационных технологиях, строительстве инфраструктуры, электротехнике, туризме и сельском хозяйстве.

Министерство также отметило, что хотя прямых инвестиций Словении в Кыргызстан не зарегистрировано, словенские компании, участвующие в фармацевтической, химической, машиностроительной отраслях и производстве бытовой техники, присутствуют на рынке Кыргызстана.