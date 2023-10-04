Жапаров подписал закон, позволяющий пересматривать решения Конституционного суда Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, принятый парламентом, который дает Конституционному суду (КС) возможность пересматривать свои предыдущие решения. Об этом сообщает официальная пресс-служба главы государства, передает Trend.

В соответствии с этим новым конституционным законом Кыргызской Республики, принятым парламентом 28 сентября 2023 года и подписанным Президентом Жапаровым, Конституционный суд может пересматривать свои решения при наличии следующих условий: изменение конституционной нормы, на которой основано прежнее решение суда; появление новых важных обстоятельств, которые не были известны суду на момент вынесения решения; а также если решение противоречит моральным и нравственным ценностям и общественному сознанию населения республики. Заявления о пересмотре решений могут делать президент или председатель КС.