Бизнес-делегация из Татарстана посетит Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Ожидается прибытие бизнес-делегации из Татарстана в Кыргызстан, сообщили в пресс-службе министерства экономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, также бизнес-делегации Кыргызстана примет участие в XV международном экономическом форуме "Россия-Исламский мир: Kazan Forum 2024", который пройдет с 17 по 20 мая в Казани. Это предоставит возможность для установления контактов с деловыми кругами из 50 различных стран.

Сегодня в министерстве состоялось совещание для подготовки к этим мероприятиям. На совещании было принято решение о разработке дорожной карты сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном на период 2024-2026 годов. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о включении представителей бизнес-сектора Кыргызстана в приоритетные области сотрудничества, такие как индустрия халяль, сельское хозяйство, образование, инвестиции, промышленность и туризм.