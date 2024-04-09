Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с государственным визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджан с государственным визитом.

Об этом сообщили во вторник Trend в посольстве Кыргызстана в Азербайджане.

Также в посольстве подчеркнули, что с 23 по 26 апреля в Баку пройдут дни культуры Кыргызстана. Программа президентского визита пока не разглашается.

Отметим, что предыдущий визит Садыра Жапарова в Азербайджан состоялся 23-24 ноября 2023 года для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

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