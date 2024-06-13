Планируется визит Президента Кыргызстана в Узбекистан в ближайшее время

БИШКЕК /Trend/ - В ближайшее время планируется государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан, сказал заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Санжар Болотов на открытии бизнес-форума Кыргызстан-Узбекистан в Бишкеке.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

“Предстоящая встреча двух президентов будет важным моментом в укреплении дружественных связей между нашими странами, воплощая в себе общую волю к развитию соседских и взаимовыгодных отношений”, - сказал Болотов.

Он напомнил, что президенты Кыргызстана и Узбекистана поставили задачу довести товарооборот между странами до 2 миллиардов долларов.

“Это амбициозная, но выполнимая цель. Мы должны работать совместно, использовать все доступные инструменты и механизмы для достижения этой цели. Уверен, что совместными усилиями мы сможем не только достичь, но и превзойти эту планку“, - сказал Болотов.

Отметим, что в 2023 году товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 694 миллиона долларов и в сравнении с 2022 годом он увеличился на 15,8 процента. В частности, экспорт составил 290,8 миллиона долларов (рост на 22,9 процента), импорт вырос на 11,2 процента до 403,2 миллиона долларов.