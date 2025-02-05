Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Китай и Кыргызстан подписали заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства

Кыргызстан Материалы 5 февраля 2025 11:27 (UTC +04:00)
Китай и Кыргызстан подписали заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства
Фото: Администрация президента Кыргызстана

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК/Trend/ - По итогам переговоров президента Кыргызстана Садыра Жапарова и председателем Китая Си Цзиньпином принято Совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана.

Кроме того, подписан ряд документов:

- Программа сотрудничества по "Один пояс, один путь" до 2026 года;

- Соглашение о социальном страховании;

- Программы помощи в области медицины и лабораторий;

- Меморандумы о взаимопонимании в различных сферах, включая цифровую экономику, искусственный интеллект, туризм и экологию;

- Протоколы о фитосанитарных и ветеринарных требованиях при экспорте товаров в Китай;

- Меморандумы о сотрудничестве в области науки, технологий и борьбы с бедностью;

- Соглашения о взаимодействии в сфере строительства, ЖКХ и культуры.

Кроме того состоялся обмен письмами по проекту создания информационной системы для судебной системы Кыргызстана.

Напомним, что 4 февраля Садыр Жапаров прибыл в Китай с государственным визитом.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости