Рахмон отметил необходимость сдачи в срок первой очереди Рогунской ГЭС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Душанбе с главой итальянской компании "Салини Импреджило" Пиетро Салини, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между правительством Таджикистана и компанией "Салини Импреджило" в строительстве и восстановлении гидроэнергетических объектов на Рогунской ГЭС, говорится в сообщении.

Эмомали Рахмон отметил необходимость проведения качественных работ для сдачи в эксплуатацию первой очереди ГЭС осенью текущего года.

Эмомали Рахмон отметил необходимость проведения качественных работ для сдачи в эксплуатацию первой очереди ГЭС осенью текущего года.

Руководство компании "Салини Импреджило" в свою очередь проинформировало президента Таджикистана о выполнении взятых обязательств и ходе строительных работ.

Была выражена уверенность в том, что подрядчик строительства плотины Рогунской ГЭС, компания "Салини Импреджило" примет необходимые меры для реализации проектного плана возведения плотины.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.

Пуск первой очереди Рогунской гидроэлектростанции был запланирован на конец текущего года.

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