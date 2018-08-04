"Таджик эйр" снизила цены на билеты в Самарканд

4 августа 2018 11:22 (UTC+04:00)

Национальная авиакомпания Таджикистана "Таджик Эйр" снизила цены на авиабилеты по маршруту Душанбе-Самарканд, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Компания все-таки решила запустить новый рейс по маршруту после 25-летнего перерыва. Полет будет осуществляется комфортабельным самолетом Боинг 737-300.

Время пути в одну сторону составит 35 минут, а стоимость билета теперь обойдется пассажирам в 300 сомони.

Напомним, ранее "Таджик Эйр" уже сообщал о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Душанбе-Самарканд-Душанбе, но тогда стоимость авиабилета в одну сторону составляла 684 сомони.

При этом первый полет уже состоялся 28 июля, а повторный запланирован на 4 августа.

Напомним, авиасообщение между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Однако, когда соседнее государство возглавил Шавкат Мирзиёев, взаимоотношения между странами поменялись, поскольку их лидеры взяли курс на сближение.

Одним из направлений такой политики стало возобновление транспортного сообщения и регулярных полетов в республику.

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