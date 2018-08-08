Тела четырех туристов, погибших в Таджикистане, доставили на родину

8 августа 2018 15:24 (UTC+04:00)

Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения на юге Таджикистана, доставлены на родину авиакомпанией Turkish airlines, сообщили в среду РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.

"Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения 29 июля в Дангаринском районе отправлены из Таджикистана в Стамбул самолетами авиакомпании Turkish airlines, где далее были направлены на родину", — сказал собеседник агентства.

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