Презентация достижений Таджикистана в Баку

БАКУ /Trend/ - Посольство Таджикистана в Азербайджане провело встречу, посвященную презентации достижений правительства Таджикистана в 2018 году, сообщает Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

В данном мероприятии приняли участие сотрудники министерств и ведомств страны пребывания, депутаты Парламента, представители научных кругов Азербайджана, главы дипломатического корпуса, представители СМИ, а также соотечественники, проживающие в Азербайджане.

В ходе встречи, посол рассказал присутствующим о таких итогах минувшего года, как проведение конференций и различных мероприятий в Душанбе в 2018 году, начало реализации новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы» принятой по инициативе президента Таджикистана, ввод в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, восстановление отношений, дружбы и стратегического партнёрства с Узбекистаном. Посол также представил основные моменты послания президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлису Оли Таджикистана, в том числе провозглашения 2019-2021 годов «Годами развития села, туризма и народных ремёсел».

Также посол рассказал о нынешнем состоянии двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном и перспективах их дальнейшего развития.

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