В Душанбе пять человек пострадали в результате взрыва газа в канализации

Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва газа, произошедшего в канализационных люках недалеко от международного аэропорта Душанбе, сообщили РИА Новости в столичном управлении милиции, передает Trend.

"В 19.30 местного времени в Душанбе на повороте аэропорта прогремел взрыв, по предварительной версии, газ неизвестного происхождения распространился по канализационным отводам и выбил пять придорожных люков, откуда вырывалось пламя", - сказали в УВД.

Пожар после взрыва начался в строящемся неподалеку здании. Пожарные, прибывшие на место, затушили огонь, но через несколько минут прогремел новый хлопок.

"Не менее пяти человек, стоявших вдоль дороги в ожидании транспорта, получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказали в УВД. По данным очевидцев, место происшествия оцеплено милицией, пожарными и военными.

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