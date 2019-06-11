«Таджикский цемент» привлечет для строительства нового завода $100 млн.

Годовая мощность возводимого цементного завода составит 1,2 млн тонн, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Правительство Таджикистана и ЗАО «Таджикский цемент» подписали инвестиционное соглашение о строительстве и введении в эксплуатацию предприятий по производству цемента, строительно-бетонных материалов и мешков, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом.

Отмечается, что годовая мощность возводимого цементного завода составит 1,2 млн тонн.

«Для осуществления этих намерений будет привлечено $100 млн прямых инвестиций», - говорится в сообщении. По некоторым данным, эти средства будут привлекаться у китайских инвесторов.

В министерстве промышленности и новых технологий сообщили «АП», что новый завод будет строиться недалеко от действующего завода на территории Варзобского района. При этом, после того как новый завод будет введен в эксплуатацию, действующий столичный цементный завод прекратит свое существование.

Ранее также сообщалось, что на территории района Джалолиддина Балхи Хатлонской области будет построен цементный завод мощностью 600 тыс. тонн в год.

Доля действующего столичного завода в общем объеме выпуска цемента в стране составляет в настоящее время около 6%. А всего выпуском цемента в Таджикистане занимаются 18 предприятий.

Основными производителями цемента в республике на данный момент являются совместные таджикско-китайские предприятия «Чунгтсай Моҳир семент», «Хуаксин Ғаюр семент», «Хуаксин Ғаюр Суғд семент». На эти три предприятия приходится более 85% производимого в республике цемента.

В январе-апреле этого года в стране произведено свыше 1,2 млн тонн цемента, что на 75 тыс. тонн больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Таджикские цементные заводы полностью обеспечивают внутренние потребности в этом стройматериале: около 40% производимого ими цемента за три месяца нынешнего года экспортировано в соседние страны – Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.