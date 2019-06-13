В селах Таджикистана построены 37 медпунктов

В сельской местности Таджикистана в рамках проекта «Улучшение медицинских услуг» будут построены 37 новых учреждений первичной медико-санитарной помощи. Из них 20 уже сданы в эксплуатацию, а еще 17 – находятся на стадии строительства, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Эти учреждения строятся в девяти районах Хатлонской и Согдийской области, а также ГБАО, сообщается на сайте министерства здравоохранения и социальной защиты республики.

В частности, медицинские пункты возводятся в районах Фархор, Яван, Дж.Балхи, Дангара, Деваштич, Дж.Расулова, Мастчо, Файзобод и Ишкашим.

Для реализации проекта Всемирным Банком и Трастовым фондом инновационных результатов в здравоохранении выделено $33 млн.

«Целью проекта, является повышение качества и доступности медико-санитарных услуг населению путем внедрения современных методов финансирования системы здравоохранения. Это цель будет реализоваться посредством внедрения «Финансирования по результатам деятельности», повышения кадрового потенциала, улучшения состояния инфраструктуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения», - отмечают в Минздраве.

В рамках реализации данного проекта планируется переобучение и непрерывное медицинское образование более 800 специалистов системы здравоохранения страны.

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