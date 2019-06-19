Таджикистан импортировал свыше 206 тыс. тонн нефтепродуктов

Более 206 тыс. тонн нефтепродуктов импортировал Таджикистан за пять месяцев текущего года, передает Trend со ссылкой на Агентство Авеста

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, за указанный период республика импортировала свыше 206 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму более $133 млн.

В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила $645.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

Объем производства нефтепродуктов в самой республике является незначительным на фоне объема импорта нефтепродуктов из-за рубежа.

Как сообщили «Авеста» в министерстве энергетики и водных ресурсов, с начала текущего года в стране добыто чуть более 9,4 тыс. тонн нефти, что на 3,6% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

По данным источника, за указанный период в стране было произведено 174,1 тонны бензина и свыше 4,1 тыс. тонн дизельного топлива.

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