В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

8 июля 2019 08:04 (UTC+04:00)

Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны, передает Trend.

Как сообщили в ведомстве, 120 осужденных мужчин и 8 женщин на трех машинах перевозили из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек на юге страны для дальнейшего отбывания наказания. Согласно установленным нормативам, по пути следования караван шесть раз останавливался по необходимости.

"В местечке Майхура Варзобского района, вблизи Душанбе, уже вечером, один из заключённых раздал три буханки хлеба 16 заключённым. Через полчаса после его употребления у 16 заключённых, которые находились в кузове автомашины, началась тошнота, головокружение и рвота. Через полчаса, когда автомашина въехала в исправительное учреждение, все 16 человек, употреблявших это хлеб, потеряли сознание", - сказали в ГУИУН.

Как сообщили в ведомстве, медикам удалось спасти жизнь только двум заключённым.

По факту отравления, приведшего к смерти 14 заключённых, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, создана специальная следственная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под контролем Генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона.

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