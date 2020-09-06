В Таджикистане выдвинут шестой претендент в Президенты

Внеочередной съезд Коммунистической партии Таджикистана состоялся в г.Душанбе. На нем решением делегатов съезда кандидатом в президенты Таджикистана от Коммунистической партии выдвинут председатель КПТ Меродж Абдуллоев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Всего во внеочередном съезде Коммунистической партии Таджикистана приняли участие 57 делегатов.

Таким образом, к сегодняшнему дню своих кандидатов в президенты выдвинули шесть политических партий страны.

Так, ранее кандидатом от Аграрной партии был выдвинут Рустам Латифзода, от Социалистической партии – Абдухалим Гаффоров.

Демократическая партия выдвинула своего лидера Саиджафара Усмонзода, а Партия экономических реформ – Рустама Рахматзода.

Народно-демократическая партия Таджикистана выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего президента страны Эмомали Рахмона.

Также Эмомали Рахмон был выдвинут кандидатом в президенты Союзом независимых профсоюзов и Союзом молодежи страны

Социал-демократическая партия Таджикистана ранее приняла решение не выдвигать своего кандидата в президенты.

Напомним, выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября текущего года.