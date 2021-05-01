Спецпредставитель генсека ООН приветствовала договоренности между Таджикистаном и Кыргызстаном

30 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина со специальным представителем генерального секретаря ООН в Центральной Азии, Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман по ситуации на таджикско-кыргызской границе.

Как сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана, в ходе беседы министр иностранных дел проинформировал специального представителя о ситуации на линии государственной границы Таджикистана и Кыргызской Республики, включая договорённости о прекращении огня и намерении сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических инструментов. В этой связи, отмечая важность телефонного разговора руководителей Таджикистана и Кыргызстана для урегулирования ситуации на государственной границе, а также встреч премьер-министров, контактов министров иностранных дел и глав специальных служб двух стран, была подчеркнута необходимость соблюдения режима прекращения огня. В то же время министр иностранных дел выразил твердую приверженность Душанбе поступательно решать данный вопрос путём переговоров и взаимоприемлемых формул с учётом национальных интересов.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН приветствовала договорённости между сторонами о прекращении огня и подписание протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Таджикистана и Кыргызстана и в этом контексте особо отметила вклад таджикской стороны в этот процесс, а также мудрую политику Лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Было сообщено, что Генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном и рад провозглашению режима прекращения огня. В этом контексте Н. Герман сообщила о готовности Генерального секретаря ООН оказать содействие мирному разрешению возникшей ситуации.

В конце беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН в сферах, представляющих взаимный интерес.