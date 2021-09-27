Таджикистан за последний месяц поставил Афганистану продукцию на $12,2 млн.

Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Афганистаном в августе 2021 года составил 12,3 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Asia Plus.

В структуре двусторонней торговли между этими странами 12,2 млн. долларов (99,2% в общем объеме) приходится на поставки таджикской продукции в Афганистан, а чуть более 0,1 млн. долларов (0,8%) - на импорт из Афганистана.

В целом, в январе-августе 2021 года объем таджикско-афганского товарооборота составил 64,5 млн. долларов, что на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Экспорт таджикской продукции за восемь месяцев этого года в Афганистан произведен на сумму 63,5 млн. долларов, а импортировали афганских товаров на сумму 1 млн. долларов.

Официальные данные по товарным группам таджикско-афганского товарооборота в отчете статистического ведомства отсутствуют, но ранее сообщалось, что основным товаром, поставляемым Таджикистаном в Афганистан, является электричество.

В 2020 году 65% таджикского экспорта в эту соседнюю страну составила электроэнергия.

Минэнерго Таджикистана в июле этого года, когда талибы уже правили по всей протяженности таджикско-афганской границы, сообщило, что поставки таджикского электричества в Афганистан продолжаются по согласованному сторонами в начале года графику.

В министерстве отметили, что заключенный электроэнергетическими компаниями двух стран контракт предполагает экспорт электричества в 2021 году в объеме около 1,5 млрд киловатт-часов.

Таджикская электроэнергия, кроме Афганистана, экспортируется также в Узбекистан, при чем, обе эти страны получают ее почти в равных объемах, так как в заключенных с этими странами договорах указываются одни и те же объемы.

Разница лишь в том, что Афганистан покупает таджикскую энергию в два раза дороже.

Общий объем экспорт электроэнергии Таджикистаном в январе-августе нынешнего года составил $72,6 млн. Это на 56,3% больше, чем в январе-августе 2020 года.

Движение «Талибан» находится в списке из 13 террористических организаций, которые запрещены в Таджикистане.

Власти республики сегодня позиционируют себя противниками правительства талибов, которые, фактически, занимаются геноцидом этнических таджиков, проживающих в Афганистане.

Президент страны Эмомали Рахмон неоднократно заявлял, что Таджикистан не будет признавать правительство талибов, так как они не выполнили свои обещания по формированию инклюзивного правительства с широким участием афганских политических и этнических сил.