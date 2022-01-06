Таджикистан намерен участвовать в коллективной миротворческой операции ОДКБ в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Таджикистан намерен участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы, передает в четверг Trend со ссылкой на таджикский МИД.

Согласно сообщению, в Таджикистане с искренним сопереживанием следят за развитием событий в Казахстане.

«С серьезной обеспокоенностью отмечаем случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей. Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В МИД подчеркнули, что следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Таджикистан намерен участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы.