В одной из областей Таджикистана началось строительство цементного завода

БАКУ /Trend/ - В Согдийской области Таджикистана начали строительство нового цементного завода, который планируют ввести в эксплуатацию через 2 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу исполнительного органа государственной власти Согдийской области.

По данным ведомства, председатель Айнинского района Согдийской области Муким Муродзода заложил первый камень в строительство "Фон-Цемента".

"Запуск нового предприятия в Согдийской области позволит обеспечить рабочими местами и достойной зарплатой 120 местных жителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на заводе планируется наладить производство до 100 тысяч тонн цемента в год.