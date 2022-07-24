АБР поможет улучшить инвестклимат в Таджикистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) поможет Таджикистану улучшить инвестиционный климат в стране. Об этом сообщила Trend руководитель отдела управления проектами АБР в Таджикистане Родора Консепсьон.

По ее словам, банк будет содействовать проводимым правительством Таджикистана структурным реформам, направленным на привлечение местных и зарубежных инвесторов.

"АБР будет поддерживать сельскохозяйственное производство и управление природными ресурсами в Таджикистане, повышение туристического потенциала страны и улучшение дорожной инфраструктуры", - сказала Консепсьон.

Глава отдела сообщила, что в настоящее время целями АБР в Таджикистане являются поддержка структурных реформ для оптимизации распределения ресурсов, повышение производительности труда за счет развития человеческого капитала и содействие повышению уровня жизни населения благодаря новым инвестициям в экономику.

Отметим, что в сентябре 2021 года АБР запустил новую пятилетнюю стратегию партнерства с Таджикистаном, направленную на поддержку усилий правительства по увеличению объема частных инвестиций.