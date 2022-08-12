Поставки угля из Кыргызстана в Таджикистан сократились

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Таджикистан импортировал из Кыргызстана 34 505 тонн угля, что на 9,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (38 164 тонны).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

Однако в стоимостном выражении кыргызский экспорт угля в Таджикистан в январе - июне 2022 года увеличился на 1,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (1,53 миллиона долларов) - до 1,56 миллиона долларов.

При этом общая сумма ввезенных товаров из Кыргызстана в Таджикистан в указанный период достигла 6,3 миллиона долларов, что на 37,6 процента меньше, чем в январе - июне 2021 года (10,1 миллиона долларов).

Отметим, что товарооборот между Таджикистаном и Кыргызстаном в январе - июне 2022 года составил 6,5 миллиона долларов, что на 54,8 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (14,4 миллиона долларов).