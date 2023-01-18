Таджикистан намерен развивать отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира - Эмомали Рахмон

БАКУ/Trend/ - 23 декабря 2022 года Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон выступил с посланием «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики».

В ходе своего выступления глава государства заявил, что сегодня геополитические процессы, продолжая оставаться сложными и непростыми, вызывают рост противоречий, конфликтов, и усиление конкуренции между государствами.

«В этих условиях наше государство, в целях обеспечения национальных интересов и защиты своих традиционных ценностей, продолжает осуществлять сбалансированную и выверенную внешнюю политику» - подчеркнул Президент Таджикистана.

Республика Таджикистан на основе своей внешней политики «открытых дверей» намерена расширять и развивать отношения дружбы, взаимовыгодного, конструктивного двустороннего и многостороннего сотрудничества со всеми странами мира.

Эмомали Рахмон добавил, что в 2022 году Таджикистан отметил 30-летие установления дипломатических отношений с большинством государств.

Он выразил уверенность, что продолжение активных связей, развитие и укрепление всего комплекса отношений со стратегическими и традиционными партнёрами является важным направлением нашей внешней политики.

«Наряду с этим, мы будем продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития, укреплению духа добрососедства, доверия и нерушимой дружбы в регионе Центральной Азии» - заявил глава республики.

Было подчеркнуто, что Таджикистан продолжит активное сотрудничество с международными партнёрами в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, ОЭС, ОИС и других многосторонних структур.

В этом процессе получит дальнейшее развитие находящееся на высоком уровне сотрудничество с международными финансовыми структурами и партнёрами по развитию.

Президент страны также обратил внимание, что Таджикистан и впредь будет вносить достойный вклад в решение таких проблем международного сообщества, как борьба с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, контрабандой оружия и наркотиков, киберпреступностью, а также устранение и адаптация к последствиям изменения климата.

«Мы выступаем за решение международных проблем и региональных конфликтов путем диалога и поддерживаем укрепление ключевой роли ООН в этом процессе. Вызывает удовлетворение, что Таджикистан на международной арене признан в качестве активного инициатора в решении вопросов, связанных с водой и климатом», - заключил Глава государства.

Напомним, что 14 декабря 2022 года Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла предложенную Таджикистаном резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом сохранения ледников» и 21-го марта «Всемирным днём ледников».

В соответствии с данной резолюцией, в рамках ООН создается Целевой международный фонд по вопросам сохранения ледников и в 2025-м году по этой тематике в городе Душанбе пройдёт конференция высокого уровня ООН.

Принятие данной резолюции, действительно, являясь важным и историческим событием мирового масштаба, предоставляет международному сообществу возможность предпринимать необходимые совместные меры по сохранению огромнейших источников питьевой воды.

Материал подготовлен

Посольством Республики Таджикистан

в Азербайджанской Республике