Власти Туркменистана организуют для паломников спецрейс в Мекку

АШХАБАД /Trend/ - 160 паломников из Туркменистана отправятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в период с 17 августа по 7 сентября, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Документом службе «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные пути) предписано за счёт собственных средств осуществить специальный рейс для доставки паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

По прибытии в Мекку паломники выполняют все обязательные ритуалы хаджа, затем направляются в Медину и посещают места упокоения пророка Мухаммеда и его сподвижников. Туркмены исповедуют суннитское направление ислама. В Туркменистане государство спонсирует доставку паломников в Мекку с 2001 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)