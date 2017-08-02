Власти Туркменистана организуют для паломников спецрейс в Мекку

2 августа 2017 10:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - 160 паломников из Туркменистана отправятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в период с 17 августа по 7 сентября, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Документом службе «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные пути) предписано за счёт собственных средств осуществить специальный рейс для доставки паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

По прибытии в Мекку паломники выполняют все обязательные ритуалы хаджа, затем направляются в Медину и посещают места упокоения пророка Мухаммеда и его сподвижников. Туркмены исповедуют суннитское направление ислама. В Туркменистане государство спонсирует доставку паломников в Мекку с 2001 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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