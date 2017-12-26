Для Туркменистана сотрудничество со странами СНГ является одним из приоритетов - президент

26 декабря 2017 12:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Для Туркменистана как ассоциированного члена СНГ сотрудничество со странами Содружества является одним из приоритетных направлений внешней политики с учетом статуса постоянного нейтралитета.

Об этом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал, как сообщает во вторник госагентство "Туркмен довлет хабарлары", в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Констатировав плодотворное партнёрство в рамках ООН, ОБСЕ и ряда других международных организаций, главы государств подчеркнули, что Туркменистан и Россия демонстрируют схожесть или совпадение позиций по многим проблемам мировой политики.

"В данном контексте собеседники подтвердили стремление продолжить доказавшую свою эффективность практику взаимной поддержки в ООН и других авторитетных организациях", - сказано в информации.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.

В 2012 году Туркменистан председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий. Туркменистан на пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Китай и в иранском направлении. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров. Для выполнения этих задач продолжится осуществление крупномасштабных работ по разведке, добыче, транспортировке природного газа, а также по развитию экспортных направлений поставок.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Туркменистане готовят законы по залогу, ипотеке и транспортной безопасности
Туркменистан 12:43
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит с рабочим визитом Москву
Центральная Азия 12:25
Туркменистан и РФ придерживаются стратегического характера отношений
Туркменистан 12:10
В МИД России объяснили, что турецкие военные делают в Сирии
В мире 11:41
Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году достиг $26 млрд
Беларусь 10:55
В Саратове автобус врезался в столб, есть пострадавшие
В мире 09:28
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
В мире 25 декабря 16:31
Nissan отзывает в России почти 128 тыс автомобилей
В мире 25 декабря 16:26
Матвиенко: Россия вернется в ПАСЕ
В мире 25 декабря 14:51
В России загорелся склад с мототехникой
В мире 25 декабря 14:47
Турция закупает в Туркменистане карбамид
Туркменистан 25 декабря 14:39
Лавров считает, что Китай скоро станет первой экономической державой в мире
В мире 25 декабря 14:15
Лавров: Россия не планирует переводить военных из Хмеймима в Египет
В мире 25 декабря 13:17
Туркменистан и Россия обсудили вопросы развития перекрестного туризма на Каспии
Туркменистан 25 декабря 11:58
В Минсельхозе РФ вспыхнул пожар, эвакуированы около 100 человек
В мире 25 декабря 11:57
Туркменистан нацелен на освоение ресурсов национального сектора Каспия
Энергетика 25 декабря 11:46
Пакистан заинтересован в закупке туркменских энергоресурсов
Энергетика 25 декабря 11:40
Лавров: У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом
В мире 25 декабря 11:01