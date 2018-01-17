От Амуля до Хазара: памятники истории караванных маршрутов. Караван-сараи

БАКУ /Trend/ - «Годы независимости ознаменовались возросшим интересом общества к далёкому прошлому нашего Отечества, к тому вкладу, который мужественные предки туркменского народа внесли в историю цивилизации», – пишет в предисловии книги «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

«Через территорию Туркменистана в древности и в средние века проходили важнейшие международные торговые маршруты из Китая на Ближний Восток через Амуль, Мерв, Сарахс, Абиверд, Нису, из стран Среднего Востока на Русь через Дехистан и Куняургенч, в Индию через Земм, - продолжает автор. - На территории страны есть десятки исторических городов, больших и малых, которые могут открыть величие Шёлкового пути».

Действительно, сохранившиеся на туркменской земле памятники, в том числе те, что были свидетелями кипевшей вдоль торговых трасс жизни, способны ещё многое рассказать нашим современникам и потомкам. И начало 2018 года, проходящего под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», самое время рассказать и о них самих, чтобы ещё раз ощутить связь времен и поколений, бесценного наследия нации и её будущего.

Эта тема раскрывается в упомянутой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова на примере фактов из национальной истории, сюжетов из древних преданий и старинных легенд, событий современной жизни страны. Как подчёркивает президент страны, туркменскому народу принадлежит одна из основополагающих ролей в зарождении и активном функционировании Великого Шёлкового пути.

Возрождая этот древний маршрут сегодня, страна, взявшая на себя роль интегратора в регионе и на континенте, активно развивает транспортно-логистическую систему, выступающую фундаментом для налаживания международного политического, экономического и гуманитарного диалога на принципах добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнёрства.

В скором времени ожидаются важные, поистине исторические события – закладка афганского участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а также оптико-волоконной линии связи по этому же маршруту и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Одновременно состоится церемония ввода в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди, которую наше государство строит полностью за счёт собственных средств, материально-технических и кадровых ресурсов. Все это – вехи в деле становления Великого Шёлкового пути в современном формате, ведь время не стоит на месте, и страна задаёт новые направления партнёрства, реализуя свою миротворческую миссию на практике.

Сегодня Туркменистан уверенно заявляет о себе и как о международном туристическом центре, где под личным патронатом Президента Гурбангулы Бердымухамедова создается инновационная инфраструктура отрасли, её эффективная модель.

Одно из самых популярных направлений – путешествие по маршруту Великого Шёлкового пути, объекты которого включают памятники, внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новое качество данной исторической трассы, ставшей феноменом человеческой цивилизации, воплощается не только в торгово-экономических отношениях государств, но и в их культурном диалоге, гуманитарных контактах, а также в области спорта. Прекрасным примером этого могут быть и прошедшие с большим успехом Игры «Ашхабад 2017», собравшие не только команды 64 стран Азии и Океании, спортсменов-беженцев, но и многочисленных журналистов, зрителей и туристов со всего света.

Продолжением спортивной составляющей международного взаимодействия Туркменистана станет в этом году инициированное Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым авторалли по маршруту Великого Шёлкового пути – от Амуля до Хазара.

Зарубежные участники ралли смогут не только приобщиться к наследию туркменского народа, но и воочию увидеть новую жизнь, которая приходит в эти легендарные места вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями, научно-техническим и индустриальным развитием регионов страны, укрепляющей свои позиции в качестве важного транспортного узла на Великом Шёлковом пути в современную эпоху.

Бердымухамедов также отмечает необходимость широкой популяризации в мире, в том числе через СМИ, историко-культурного достояния туркменского народа, внесшего значительный вклад в развитие цивилизации.

Исходя из этой актуальной задачи, TDH подготовил цикл публикаций под общим названием «От Амуля до Хазара: памятники истории караванных маршрутов» и подзаголовком «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».

И сегодня мы предлагаем читателям первый материал из тематической серии, посвящённой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова, название которой стало девизом 2018 года.

В эпоху средневековья по всем маршрутам Великого Шёлкового пути от Средиземноморья до Китая для отдыха и охраны торговых караванов через каждые 30-40 километров сооружались специальные постоялые дворы, защищённые глухими стенами и мощными бастионами. Они строились с таким расчётом, чтобы караван, покинув утром одну стоянку, к ночи достиг следующей. Имелись даже особые справочники с указанием расположения дорожных гостиниц, самое распространённое название которых – караван-сарай. Иногда они включались в укрепления военных отрядов. Городские здания караван-сараев в обороне не нуждались и сооружались рядом с базарами — в узловых точках городов.

Караван-сараи появились на территории Туркменистана ещё в доисламский период. Сохранились руины торговых крепостей сасанидского и, возможно, парфянского времени: основная их функция была, по-видимому, оборонная, но они были уже приспособлены к приёму и обслуживанию купеческих караванов.

Но массовое строительство зданий такого типа началось только в мусульманскую эру – с первых лет исламизации Средней Азии во второй половине VII века. Здесь стали возводиться военные крепости, которые арабы назвали - «рабат», или «рибат». В них размещались отряды воинов «гази» – «борцы за веру». Позже там стали находить прибежище купцы с их караванами и прочие путники - рабаты получили дополнительную функцию постоялых дворов. Это привело к смешению терминов, и с IX века караван-сараи часто стали называться рабатами. К тому времени первоначальный смысл данного слова был уже забыт.

В Туркменистане и соседних странах до XI века функции караван-сарая нередко выполнял традиционный жилой замок-кёшк, окружённый хорошо защищённым двором. К концу XI века сформировался наиболее характерный для этого региона тип постоялого двора. Планировочная схема прямоугольных или квадратных, но всегда симметричных сооружений, включает внутренний двор, обведённый по периметру помещениями для постояльцев, складами, навесами для вьючных животных и фуража.

Кроме монументальных караван-сараев, близкими по типу сооружениями XI-XII веков были замки-жилища и пограничные крепости, воздвигавшиеся в различных местах Центральной Азии на больших торговых путях.

Расцвет строительства караван-сараев – рабатов в Дехистане, Хорасане и Хорезме наступил в эпоху правления султанов из династии Великих Сельджуков и сменивших их хорезмшахов-Ануштегинидов, то есть в XI–XIII веках. По свидетельствам путешественников и географов того времени, таких сооружений насчитывалось несколько тысяч. Далеко не все они были монументальными, но те, что строились государством и воплощали собой его престиж, удивляли современников великолепием архитектуры, богатством оформления и комфортом. Ещё в VIII веке один из последних омейядских наместников Хорасана – Асад ибн Абдаллах был отмечен за возведение гостиниц-караван-сараев в степях: «Приходит туда странник с востока, приходит другой с запада, и не находят они там недостатка».

Строительство крупных караван-сараев на важных торговых путях являлось прерогативой государственной власти, оно входило в обязанности «идеального» правителя и демонстрировало его заботу о процветании страны. Добрая слава султана, хана или эмира была прямо пропорциональна количеству и великолепию воздвигнутых по его приказу караван-сараев: путник, въезжающий после утомительного пути в тенистый и нарядный, окружённый аркадами двор караван-сарая, должен чувствовать себя личным гостем благочестивого правителя, заботящегося о его безопасности и комфорте.

Вот почему архитектура больших «царских» караван-сараев была далека от расчётливой утилитарности. Они стали действительно «караванными дворцами», поражавшими роскошью отделки и размерами, на украшение и оборудование которых государство не жалело средств. Да и своим устройством мало отличались от настоящих дворцов, яркими примерами которых являются два знаменитых караван-сарая, воздвигнутых при Великих Сельджуках: Даяхатын на пути из Амуля в Гургандж и Рабати-Шараф на пути из Серахса в Нишапур.

Междугородние караван-сараи были массивными фортификационными сооружениями с толстыми стенами и крепкими воротами. Здесь кроме комнат для отдыха путников, располагались торговые лавки и стойла для верблюдов, лошадей и рогатого скота, мастерские, купальни. На территории караван-сараев несли службу отряды воинов, защищавших их и обитателей от нападения разбойников.

Кроме того, они являлись торговыми факториями, где товары можно было продать или обменять. Для развлечения постояльцев играли музыканты. Нередко здесь можно было купить и хмельные напитки, приготовленные из винограда, выращенного на холмах Андалузии, Хереса и Шампани, богат и выбор бургундских, хиосских, кипрских, и фалернских вин, особенно ими интересовались купцы из дальних стран. Для мусульман со стороны ворот обязательно устраивалась молитвенная комната. Некоторые караван-сараи во внутреннем дворе имели небольшие мечети. Услуги на караванных путях предоставлялись бесплатно. Только в городах путники оплачивали ночлег.

Следы старинных, хорошо наезженных за многие века трактов хорошо прослеживаются в Каракумах. Через пустыню тянулись несколько цепочек колодцев, чьи названия частично сохранились и на современных картах Туркменистана. Особенно много их было по трассам из Нисы и Мерва на север и северо-восток – в Гургандж и Хиву. Лучше других на этом направлении сохранился монументальный караван-сарай возле колодца Тумшуклы-гуйы, среди высоких, закреплённых зарослями саксаула барханов. Он расположен в 150 километрах от Султан-кала – сельджукской части Мерва.

Это типичный памятник той эпохи, целиком построенный из глиняных кирпичей, но с фасадами, оформленными в виде стройных полуколонн, тесно прижатых между собой. Так называемые гофрированные стены были самобытным приёмом зодчих Мерва и Хорезма – нигде в других странах Азии их не встретить. Исключение составлял уникальный памятник XI-XII веков – Рабати-Малик, расположенный в пустыне между Бухарой и Самаркандом.

Углы караван-сарая возле Тумшуклы фланкируют круглые бастионы, а один из них значительно мощнее других. Он и сегодня, утратив свою верхнюю часть, возвышается на 10 метров и является сигнальной башней, предназначенной быть ориентиром для караванов. Ночью на её вершине горел огонь, помогая караванам не сбиться с пути. Такими маяками, как правило, снабжались все возведённые в пустыне станции, но в поздние времена, когда караванная торговля сошла на нет, эти сооружения были заброшены, люди стали ошибочно принимать их за минареты. Вот и за данным караван-сараем закрепилось народное название Минара.

Дорога протяженностью 210 километров между Амулем и Мервом соединяла два крупных оазиса на левом берегу Амударьи и в дельте реки Мургаб, но проходила через каракумские пески и такыры. На этом важном отрезке Великого Шёлкового пути не было других альтернативных трасс и каких-либо заметных поселений, однако имелось достаточное количество караван-сараев и более мелких станций у колодцев для отдыха и ночлега. Все они ныне разрушены, часть полностью развеяна или погребена песками, но сама колея сохранилась и хорошо просматривается почти по всему маршруту.

Рекогносцировка этого района и полевое археолого-топографическое исследование вдоль дороги впервые осуществила в 1952-1953 годах Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ) под руководством академика Михаила Массона. Итоги этой работы отражены в его фундаментальном труде «Средневековые торговые пути из Мерва в Хорезм и Мавераннахр». С тех пор выявленные памятники специалистами больше не посещались и на много лет выпали из их поля зрения.

Заново «открыть» эти объекты удалось только через 60 лет совместными усилиями Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры при Министерстве культуры Туркменистана и Института археологии Лондонского университетского колледжа (UCL). Установлены точные географические координаты потерянных памятников, проведена их фотосъёмка, сделаны необходимые обмеры.

Цепь рабатов прослеживается на местности в полном соответствии с указаниями средневековых арабских дорожников-путеводителей, среди которых выделяется пункт ат-Тахмаладж с руинами караван-сарая, похожего на замок-кёшк. Он расположен посреди обширного такыра. Это квадратное глиняное здание с гофрированными фасадами на высокой платформе с девятью купольными помещениями верхнего этажа. Недалеко, всего через 5 километров, возвышается самый большой в Средней Азии караван-сарай XI века, известный как Акча-кала.

Единственный вход в него был оформлен в виде монументального портала, а главный фасад сплошь декорирован полукруглыми гофрами. На углах - квадратные бастионы. Этот комфортабельный «отель» имеет два двора. Первый, более обширный, обведён двумя рядами галерей, предназначенных для животных и товаров. Слева и справа от входа располагались просторные купольные помещения общего пользования.

Второй двор меньших размеров со сводчатыми айванами, открытыми галереями и жилыми комнатами-худжрами – позади них. Было здесь и специальное молитвенное помещение с михрабом. Большинство многочисленных комнат и залов имело сводчатые перекрытия. Этот, некогда роскошный караван-сарай является совершенно уникальным для Средней Азии памятником. Академик Галина Пугаченкова, подробно изучавшая величавые руины Акча-калы, датировала его XI веком.

Кроме того, особняком стоит караван-сарай Даяхатын – наиболее известный сегодня благодаря публикациям в научных трудах и СМИ. Он находится далеко от населённых мест – в пустынной зоне на левом берегу Амударьи, на пути из Амуля в Гургандж. Его архитектура по своим конструктивным и стилевым особенностям является замечательным примером мастерства зодчих сельджукской эпохи.

Даяхатын сохранился гораздо лучше других подобных сооружений и сейчас является объектом реставрационных работ туркменских специалистов.

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