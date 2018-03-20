Запланирован официальный визит президента Ирана в Туркменистан

20 марта 2018 09:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Официальный визит президента Ирана Хасана Рухани запланирован на 27 марта 2018 года, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что в Ашхабаде состоится обсуждение хода реализации соглашений и документов о сотрудничестве, ранее достигнутых между двумя странами.

Ашхабад и Тегеран ранее подтвердили намерение содействовать дальнейшей активизации деловых контактов, увеличению объёмов двустороннего товарооборота, стимулированию инвестиционной деятельности.

В числе приоритетных направлений сотрудничества выступают сферы энергетики и транспорта. Здесь одним из ярких примеров является транснациональная железнодорожная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран, введённая в эксплуатацию несколько лет назад и призванная способствовать оптимизации транспортных потоков на всём Евразийском пространстве.

Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана. Основная экспортная продукция Туркменистана - природный газ, по объёмам закупок которого иранские партнёры уступают только Китаю. Две страны основное внимание уделяют вопросам активизации совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, области строительства дорог, а также в секторе электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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