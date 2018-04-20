Туркменистан и РФ обсудили консульские вопросы

20 апреля 2018 08:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись консультации по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Туркменистана и РФ, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию России возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

"Отметив положительную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран", - говорится в сообщении..

Участники встречи обсудили и вопросы международной повестки дня в области миграции.

Стороны отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.

Отметим, что Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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