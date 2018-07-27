Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами лесных пожаров в Греции

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Греческой Республики Прокопиосу Павлопулосу в связи с произошедшими в стране лесными пожарами, приведшими к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и разрушениям.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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