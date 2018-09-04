Туркменистан входит в число важных торговых партнёров Узбекистана - посол

4 сентября 2018 17:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан входит в число важных торговых партнёров Узбекистана, диалог в этой сфере характеризуется динамичным и устойчивым ростом, говорится в распространенном в местных СМИ материале чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана Акмалжона Кучкарова.

Статья приурочена празднованию 27-летия государственной независимости Узбекистана.

Дипломат отмечает, что в текущем году стороны провели ряд встреч и переговоров по обеспечению практической реализации Ашхабадского соглашения о создании транспортно-транзитного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман.

Ведётся работа по углублению межотраслевой, межрегиональной кооперации и расширению прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран.

Установившийся открытый и доверительный диалог президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева выступает основой для укрепления многогранного узбекско-туркменского сотрудничества на современном этапе, - отмечает узбекский дипломат.

В этом году страны отметили 25-летие дипломатических отношений. 23-24 апреля 2018 года состоялся государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан.

По итогам переговоров в верхах был подписан солидный пакет документов, в Ташкенте были открыты памятник великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги и парк «Ашхабад», в Ургенче - Дом узбекско-туркменский дружбы.

Активизировались торгово-экономические отношения, импульс к наращиванию которых придают деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, профильные выставки, организуемые в Ашхабаде и Ташкенте, бизнес-форумы.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.

Гурбангулы Бердымухамедов недавно пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану, было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию, по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 18:10
Туркменистан и Китай обсуждают перспективы инвестиционного сотрудничества
Туркменистан 17:19
Moody’s ожидает сохранения высоких темпов роста экономики Узбекистана
Узбекистан 17:15
В Узбекистане выросли цены на сельхозпродукцию
Узбекистан 14:01
Узбекистан к 2025 году намерен прекратить экспорт хлопка-волокна
Узбекистан 13:55
Туркменистан ищет управленцев для крупного ГПЗ
Туркменистан 13:49
Лента новостей
В работе Youtube произошел сбой
В мире 18:31
Азербайджанский банк готов расширить выдачу синдицированных кредитов (Эксклюзив)
Бизнес 18:30
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 18:27
Почта Азербайджана готовится к эмиссии карт Visa International
ИКТ 18:26
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе
Политика 18:16
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 18:10
Государственная комиссия обнаружила серьезные изъяны в работе ОАО "Азерэнержи"
Политика 18:07
Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР
Беларусь 18:05
Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе
Социум 18:00