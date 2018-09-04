Туркменистан входит в число важных торговых партнёров Узбекистана - посол

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан входит в число важных торговых партнёров Узбекистана, диалог в этой сфере характеризуется динамичным и устойчивым ростом, говорится в распространенном в местных СМИ материале чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана Акмалжона Кучкарова.

Статья приурочена празднованию 27-летия государственной независимости Узбекистана.

Дипломат отмечает, что в текущем году стороны провели ряд встреч и переговоров по обеспечению практической реализации Ашхабадского соглашения о создании транспортно-транзитного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман.

Ведётся работа по углублению межотраслевой, межрегиональной кооперации и расширению прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран.

Установившийся открытый и доверительный диалог президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева выступает основой для укрепления многогранного узбекско-туркменского сотрудничества на современном этапе, - отмечает узбекский дипломат.

В этом году страны отметили 25-летие дипломатических отношений. 23-24 апреля 2018 года состоялся государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан.

По итогам переговоров в верхах был подписан солидный пакет документов, в Ташкенте были открыты памятник великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги и парк «Ашхабад», в Ургенче - Дом узбекско-туркменский дружбы.

Активизировались торгово-экономические отношения, импульс к наращиванию которых придают деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, профильные выставки, организуемые в Ашхабаде и Ташкенте, бизнес-форумы.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.

Гурбангулы Бердымухамедов недавно пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану, было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию, по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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