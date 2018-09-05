Туркменистан и Австрия проведут в Вене деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Вену прибыла делегация Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), говорится в сообщении СППТ.

Подготовлен пакет предложений, нацеленных на активизацию торговых контактов и инвестиционного партнёрства.

В рамках туркмено-австрийского бизнес-форума планируется подписать ряд документов по укреплению сотрудничества.

Представители ведущих компаний из стран Евросоюза будут ознакомлены с коренными преобразованиями, осуществляемыми в Туркменистане, мерами государственной поддержки частного сектора.

В ходе форума будут проведены презентации реализуемых СППТ крупных инвестиционных проектов, рассмотрены возможности сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, животноводстве, освоении природных богатств страны, туризме.

"Индивидуальные предприниматели планируют изучить возможности экспорта своей продукции в страны Европейского союза", - сказано в материале. В частности, речь идет об организации поставок в ЕС овощей, фруктов и бахчевых культур. Программа форума предусматривает проведение «круглых столов», а также посещение ряда австрийских производственных объектов и агропредприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудничество с Австрией может касаться создания совместных инновационных производств в свободных экономических зонах Туркменистана, в строительстве заводов по производству минеральных удобрений, а также нефтехимической и газохимической продукции.

В числе перспективных областей взаимодействия - добыча полезных ископаемых и создание высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, горнодобывающая и бумажная промышленность, сфера логистики, текстильное и кожевенное производства.

Актуальным видится привлечение европейских технологий в химической промышленности, изготовлении неметаллической минеральной продукции (стекло, керамика и др.).

Опыт Австрии служит основанием для взаимовыгодных контактов в сельскохозяйственной сфере и переработке мяса.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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