Туркменистан выступает за наращивание на Каспии межгосударственных торгово-экономических связей

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан предпринимает последовательные шаги по консолидации общих усилий в решении вопросов Каспия, стремясь содействовать наращиванию межгосударственных торгово-экономических связей, оптимальной реализации внушительного разнопланового потенциала, которым располагает стратегический Каспийский регион.

Об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов, как сообщает в субботу местный телеканал Алын Асыр, сказал на последнем заседании Кабинета министров страны.

"Это находит своё наглядное подтверждение в конструктивных предложениях Туркменистана по различным аспектам партнёрства на Каспии и нацеленных на вывод пятистороннего сотрудничества на качественно новый, отвечающий современным реалиям, уровень", - приводятся в информации слова туркменского президента.

На заседании был заслушан отчет МИД о принимаемых мерах по практической реализации инициатив официального Ашхабада, озвученных на V саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся 12 августа в казахстанском Актау.

Как известно, по итогам этой пятисторонней встречи на высшем уровне подписаны Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и ряд других важных документов, а также принято совместное коммюнике. В ходе саммита Туркменистаном были выдвинуты предложения, направленные на дальнейшее укрепление и расширение эффективного взаимодействия в регионе Каспийского моря.

В их числе - инициативы по разработке новых пятисторонних соглашений, касающихся сотрудничества в области научных исследований и в сфере поиска и спасения на Каспии, проведению в Туркменистане следующего Прикаспийского саммита и Каспийского экономического форума.

"В настоящее время осуществляется соответствующая работа по их претворению в жизнь", - отмечает в субботу в своем комментарии государственное информационное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

В этих целях также предлагается создать институт Каспийского моря на базе Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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