Туркменистан готовится к проведению международной автомобильной выставки

БАКУ/Trend / - Идёт подготовка к проведению международной выставки автомобильного транспорта.

В смотре будет представлен автотранспорт различных модификаций: легковой, пассажирский, грузовой и специализированный.

Информация о подготовке к автомобильному смотру прозвучала на заседании Правительства, состоявшемся 5 октября. В данной связи глава государства, отметив важность предварительной апробации на соответствие машин местным климатическим условиям, поручил вице-премьеру М.Чакыеву привлечь для участия в международном смотре различные компании, специализирующиеся в автомобилестроении, принять меры для её организации на высоком уровне.

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