ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе повышения безопасности хранения оружейных складов

19 октября 2018 08:41 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Представители министерства обороны Туркменистана обсудили передовой опыт повышения безопасности хранения боеприпасов во время недавнего визита в Боснию и Герцеговину, говорится в сообщении ашхабадского офиса ОБСЕ.

Мероприятие, организованное ОБСЕ началось с презентаций сотрудников сил Европейского Союза (EUFOR) и миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине в области управления легким и стрелковым оружием (ЛСО) и обычными боеприпасами.

Делегация посетила склад боеприпасов в городе Добой, где ознакомились с методами проведения химического и термального анализа пороха, способами уничтожения неиспользованных боеприпасов, сказано в материале.

Кроме того, участники посетили оружейный склад в городах Високо и Крупа, где находятся складские помещения, недавно переоборудованные в соответствии с международными стандартами по хранению боеприпасов и оружия.

«Легкое и стрелковое оружие и обычные боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу безопасности на территории стран ОБСЕ. В связи с этим, государства-участники ОБСЕ приняли ряд ключевых документов, регулирующих производство, передачу, хранение и уничтожение ЛСО и обычных боеприпасов», - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В рамках визита члены делегации также встретились со своими коллегами из министерства обороны Боснии и Герцеговины.

Учебно-ознакомительный визит был организован центром ОБСЕ в Ашхабаде в тесном сотрудничестве с миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине и отделом по поддержке деятельности Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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