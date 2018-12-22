Туркменистан и Гамбия обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Гамбии Эбрима Сиссайем, сообщает Trend в субботу со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны высоко оценили состояние политических отношений двух стран в рамках ООН и других крупных международных организаций.

Состоялось обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений между Туркменистаном и Гамбией в политической сфере.

Кроме того, в рамках переговоров были рассмотрены вопросы, относящиеся к договорно-правовой базе двусторонних отношений.

"В целях развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах стороны отметили важность регулярного проведения политических консультаций", - сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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