Туркменистан и Гамбия обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Гамбии Эбрима Сиссайем, сообщает Trend в субботу со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.
Стороны высоко оценили состояние политических отношений двух стран в рамках ООН и других крупных международных организаций.
Состоялось обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений между Туркменистаном и Гамбией в политической сфере.
Кроме того, в рамках переговоров были рассмотрены вопросы, относящиеся к договорно-правовой базе двусторонних отношений.
"В целях развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах стороны отметили важность регулярного проведения политических консультаций", - сказано в информации.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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