В Туркменистане назначен генеральный директор Государственной страховой организации

4 февраля 2019 10:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральным директором Государственной страховой организации Туркменистана назначен Гуванч Нурмухаммедов, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление главы государства.

Заместитель генерального директора данной структуры Довлетмырат Гулмырадов освобождён от временного исполнения обязанностей генерального директора Государственной страховой организации.

Государственная страховая организация Туркменистана («Туркменгосстрах») имеет широко разветвленную сеть по стране - более 40 отделений. На данном этапе, эта организация развивает партнерские отношения с ведущими международными страховыми и перестраховочными компаниями, а также страховыми брокерами.

В стране действует закон "О страховании", который определяет его в качестве направления предпринимательской деятельности, а также регулирует систему отношений на страховом рынке, устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования и надзора за деятельностью в данной сфере.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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