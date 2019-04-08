Центральноазиатское турне президента Республики Корея начнется с Туркменистана

8 апреля 2019 14:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Центральноазиатское турне президента Республики Корея Мун Чжэ Ина начнется 16 апреля с Туркменистана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на корейские СМИ.

Korea Times пишет, что турне Мун Чжэ Ина начнется с трехдневного государственного визита в Ашхабад, где состоится встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Затем турне продолжится в Узбекистане и завершится в Казахстане. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин впервые посетит страны бывшего советского блока с тех пор, как вступил в должность в 2017 году.

Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на запланированных президентских саммитах - потенциальные экономические выгоды от сотрудничества в рамках новой Северной экономической зоны Сеула, пишет газета.

Отметим, что Сеул рассчитывает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктуры и модернизация промышленности. По данным туркменской стороны, общий товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов США.

Туркменистан намерен расширить сотрудничество с Экспортно-импортным банком Кореи (KEXIM) и Корейской торговой страховой корпорацией (KSURE) в области финансирования проектов, которые будут реализовываться в Туркменистане корейскими компаниями.

LG и Hyundai с японской TOYO недавно реализовали $3,4-миллиардный проект по строительству комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы. До этого LG и Hundai на сервисных условиях выполнили крупный проект по освоению месторождения Галкыныш, располагающего крупнейшими в Туркменистане запасами газа. Данный консорциум также получил крупный проект на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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