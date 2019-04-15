ОБСЕ обсуждает в Ашхабаде вопросы безопасности Центральной Азии

15 апреля 2019 23:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит (15-16 апреля) региональная встреча глав Центральноазиатских миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители секретариата ОБСЕ, программных офисов ОБСЕ в Центральной Азии, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, главы делегации ЕС в Центральной Азии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в современных условиях государства Центральной Азии играют заметную роль в решении актуальных вопросов, связанных с укреплением международной безопасности, сказано в информации.

Отметим, что в Ашхабаде находится штаб-квартира регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (UNRCCA).

Проводимые на регулярной основе мероприятия с участием делегаций всех стран Центральноазиатского региона в этом центре позволили сконцентрировать внимание на общих темах, в числе важнейших из которых - превентивная дипломатия как инструмент для достижения результатов в процессе обеспечения безопасности и стабильности в мире, управление трансграничными водно-энергетическими ресурсами, борьба с трансграничной преступностью и наркотрафиком, ситуация в соседнем Афганистане, сообщалось на сайте UNRCCA.

Примечательно, что Туркменистан в ходе одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН озвучил инициативу проведения в Ашхабаде форума по сотрудничеству и безопасности в Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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