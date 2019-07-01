В Авазе проведут международную автомобильную выставку "Turkmen Sahrasy"

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе 11-12 августа запланировано провести международную автомобильную выставку "Turkmen Sahrasy-2019", сообщает Trend со ссылкой на организатора мероприятия - торгово-промышленную палату Туркменистана.

В качестве организаторов выступают также МВД и агентство автомобильного транспорта Туркменистана.

Мероприятие проводится в рамках первого Каспийского экономического форума.

В экспозиции участников будут представлены новинки легковых, пассажирских, грузовых автомобилей и спецтехники, инновационные разработки в автомобилестроении, новейшие разработки в авто аудио-видео электронике, охранные и блокирующие системы, системы обеспечения безопасности.

Одной из целей выставки является привлечение в Туркменистан инновационных решений в области автомобилестроения, производства авто компонентов и созданию полной цепочки производства и обслуживания автомобилей, отмечается в пресс-релизе.

Ежегодно подобные выставки привлекают большое количество специалистов в сфере автомобилестроения, производства оборудования и аксессуаров и являются площадкой для делового общения, приобретения новых контактов и проведения продуктивных переговоров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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