Газпром заключил пятилетний контракт с Туркменистаном

3 июля 2019 18:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - "Газпром" заключил контракт на закупку природного газа у госконцерна "Туркменгаз" сроком на пять лет (по 30 июня 2024 года), сообщает Trend со ссылкой на российскую компанию.

В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркменистана в портфель "Газпрома" составит до 5,5 миллиардов кубометров в год. В информации говорится, что "Газпром" возобновил закупки туркменского газа в апреле 2019 года.

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 миллиардов кубометров газа в год. Напомним, что вплоть до 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского газа, закупая до 40-42 миллиардов кубометров. Впоследствии, объемы снижались до уровней 10-11 миллиардов кубометров в год, а в 2015 году годовой объем сократился более чем вдвое и составил 4,0 миллиарда кубометров.

Сокращение объема закупок российская монополия объяснила снижением спроса в Европе и на Украине. Из-за падения экспортных цен на газ, привязанных к постоянно падающим ценам на нефть, установленная цена на туркменский газ на уровне $240 за 1000 кубометров перестала устраивать российскую сторону. Туркменистан транспортирует свой газ в Россию по газопроводу Средняя Азия-Центр (САЦ), построенного еще в советские времена и монополизированного Газпромом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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