Туркменистан и Саудовская Аравия изучают совместные проекты

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) Александр Дадаев встретился с руководством саудовской компании Nesma Trading Co. Ltd., сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества, в том числе в создании совместных производств.

Бизнесмен выразил заинтересованность в установлении взаимовыгодных партнёрских контактов с туркменскими предпринимателями.

Ранее Туркменистан с рабочим визитом посетила делегация деловых кругов Саудовской Аравии, возглавляемая Бадером бин Бахишаном Аль-Бусайсом (Bader bin Bahishan Al-Busais) с целью изучения инвестиционных возможностей.

В Ашхабаде состоялась серия встреч делегации с руководством «Внешэкономбанка», министерств промышленности и торговли, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан представляет инвестиционный интерес для нефтяных компаний Саудовской Аравии, таких как, Saudi Aramco.

Aramco рассматривал возможность инвестиций в производство нефти и газа, включая страны, имеющие выход в Каспийское море, и в Туркменистан, который владеет крупнейшими ресурсами полезных ископаемых.

Примечательно, что Саудовское королевство поддерживает строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), которое стартовало в декабре 2015 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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