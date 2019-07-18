Туркменистан выступает за разработку спецпрограммы ООН для бассейна Арала

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана провела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке встречу по вопросам сотрудничества международных институтов с регионом Центральной Азии по модели ООН-Международный фонд по спасению Арала (МФСА), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На мероприятии, особое внимание было уделено необходимости укрепления взаимодействия в решении проблемы Аральского моря. В этой связи, была подчеркнута роль Туркменистана как страны председательствующей в МФСА и значимость предстоящих многосторонних консультаций по определению формата будущей специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, сказано в информации.

Было отмечено, что одобренные соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН вышеуказанные консультации призваны стать практическим шагом на пути к созданию комплексного международного механизма по решению экологической катастрофы Приаралья.

Напомним, что созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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