Туркменистан готовится к проведению саммита глав государств СНГ

21 августа 2019 09:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем председателя Исполкома СНГ Сергеем Ивановым, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Обсуждались вопросы подготовки заседания Совета глав государств СНГ, которое запланировано провести 11 октября 2019 года в Ашхабаде.

Стороны с удовлетворением отметили планомерную реализацию мероприятий в рамках председательства Туркменистана в СНГ в текущем году, сказано в информации.

Напомним, что приоритетными целями в Концепции председательства Туркменистана определены повышение уровня сотрудничества СНГ с международными организациями, формирование условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, интегрирования в мирохозяйственные связи.

Ключевыми сферами партнерского взаимодействия в СНГ названы энергетика, транспорт и коммуникации.

Отметим, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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