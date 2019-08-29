В Ашхабаде проходит международный строительный форум

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня открылась двухдневная международная выставка-конференция "Türkmengurluşyk-2019", посвященная развитию строительной отрасли, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Торгово-промышленную палату страны.

В качестве организаторов также выступают министерство строительства и архитектуры Туркменистана и госконцерн «Туркменавтоеллары» (Туркменские автодороги).

В мероприятии принимают участие около 140 компаний из России, Франции, Германии, Австрии, Китая, Турции, Республики Корея и других стран. Основной акцент сделан на производстве новых видов отечественной продукции, продвижении их на международный рынок, сказано в информации.

Отметим, что в Туркменистане развёрнуто масштабное строительство около двух тысяч крупных объектов промышленного и социально-бытового назначения суммарной стоимостью свыше 30 миллиардов долларов США.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов, унесшее многочисленные жизни.

Контроль за соблюдением необходимых строительных норм осуществляет научно-исследовательский институт при министерстве строительства и архитектуры Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.